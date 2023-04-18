Enner Valencia rekorların eşiğine geldi

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, gollerine devam etmesi halinde kısa süre içinde birçok rekoru kıracak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Enner Valencia rekorların eşiğine geldi
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18 Nisan 2023 10:40
Fenerbahçe'nin süper yıldızı Enner Valencia durmuyor. Son olarak Ankaragücü karşılaşmasında fileleri havalandırmayı başaran Ekvadorlu futbolcu 33 yaşındaki oyuncu bir anda birçok rekorun eşiğine geldi.

1 GOL ATARSA: EFSANE ALEX'I YAKALAYACAK

Kulübün efsanesi Alex de Souza bir sezonda 28 gol kaydetmişti. 27 gollü Valencia bir kez daha ağları sarsarsa Alex'in en skorer yabancı unvanına ortak olacak.

2 GOL ATARSA: KOCAMAN'I EGALE ETMIŞ OLACAK

İki gol bulması durumunda ise bu defa da Aykut Kocaman'ın rekorunu yakalayacak. Kocaman, lig tarihinde Fenerbahçe adına 29 gol kaydederek en skorer isim konumunda.

TARİH YAZACAK

Fenerbahçe adına bir sezonda en fazla gol atan oyuncular 32 defa fileleri havalandıran Tanju Çolak ile Aykut Kocaman. 2 gol attığı taktirde bu rekoru da eline geçirecek. 33 yaşındaki yıldızın önünde Süper Lig tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olma şansı da bulunuyor. Mbaye Diagne ligde bir sezonda 30 gol kaydetmişti.

3 GOL ATARSA: EN GOLCÜ YABANCI UNVANINI ALACAK

Valencia ligde kalan maçlarda 4 gol daha atarsa bu rekorun da sahibi olarak tarihe geçecek. Ekvatorlu golcünün rekoru kırabilmesi için önünde oynaması muhtemel 7 maçı daha bulunuyor. Enner Valencia'nın tüm kulvarlarda 31 golü bulunuyor.



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