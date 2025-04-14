Engin Verel: 'Livakovic, umutların kopmasını önledi'

Akşam spor yazarı Engin Verel, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Sivasspor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.



İşte Engin Verel'in o yazısı;



"PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI UMUTLARIN KOPMASINI ÖNLEDİ"



"Sivasspor oyunun ilk 40 dakikalık bölümünde Fenerbahçe'ye göre daha net fırsatlar yakaladı. Hele Rey Manaj'ın kafasında, Livakovic'in öyle bir kurtarışı var ki Fenerbahçe'nin pamuk ipliğine bağlı umutlarının kopmasını önledi."



"BÖYLE MAÇLARDA YILDIZLAR FARK YARATIR"



"Böyle zor maçlarda yıldızlar fark yaratır. Trabzon maçında hat-trick yapan ve dün de ilk 11'de şans bulan Talisca sahada pek bir şey yapmasa da skor tabelasını değiştiren oyuncu oldu. Kendisine yapılan faulde harika bir gol atarak takımının soyunma odasına önde gitmesini sağladı."



"3 PUANI GÜVENVEYE ALACAK BİR ÇÖZÜM BULMASI GEREKİYORDU"



"Mourinho'nun takımını ve rakibi ne kadar tanıdığı ikinci yarıdaki oyun anlaşında kendini gösterecekti. Zira mutlaka müdahale etmesi ve 3 puanı güvenceye alacak bir çözüm bulması gerekiyordu. İkinci yarıya Fenerbahçe'nin daha baskılı başladığını gördük, ikinci gol de biraz şansla da olsa geldi."



"BU YARIŞ SON HAFTAYA KADAR SÜRECEK GİBİ"



"Sivas'ta Fenerbahçe'nin kolay kazanamayacağını biliyorduk. Yine de krılma anlarında Sivas'ın yaptığı hatalar işi kolaylaştırdı. Bu yarış son haftaya kadar sürecek gibi."



