Judo sporunda 3 kez Türkiye şampiyonu olan görme engelli 18 yaşındaki Cahide Eke, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.Karaman'ın Ayrancı ilçesinde yaşayan milli sporcu Cahide, albino hastası ve görme engelli. 14 yaşındayken okulda beden eğitimi dersinde arkadaşları koşup oynarken bir kenarda bekleyen Cahide Eke'nin talihi, yaşadığı durumu fark eden judo antrenörünün kendisine elini uzatmasıyla değişti.Kısa sürede judoda yeteneği ortaya çıkan ve ilk katıldığı şampiyonada altın madalya kazanan Eke'nin, şu anda 3 Türkiye şampiyonluğu ve bir Avrupa ikinciliği bulunuyor.Milli sporcu Eke, yaptığı açıklamada, judoyla tesadüf sonucu tanıştığını söyledi.Karaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Judo Antrenörü Ahmet Ömre Türe'nin, okul sporlarıyla ilgili bir toplantıda kendisini gördüğünü ifade eden Eke, "Toplantı okulumuzdaydı. Orada hocam beni beden eğitimi dersinde görmüş. Öğretmenimle görüşmüş. Sonra benimle ve ailemle görüştü. Bana judoyu anlattı. Kaybedecek bir şeyim olmadığını, çalışırsam başarabileceğimi söyleyerek beni ikna etti. Bu şekilde spora başlamış oldum." diye konuştu.Spora başlamasıyla hayatının değiştiğini anlatan Cahide, şöyle devam etti:"Antremanlara başladıktan sonra hocam bana çok yetenekli olduğumu söyledi. İlk katıldığım şampiyonada Türkiye birincisi oldum. Sonraki şampiyonada yine Türkiye şampiyonluğuna ulaştım. Uluslararası bir şampiyonada gümüş madalya kazandım. En son Denizli'de yapılan Türkiye Şampiyonası'nda da birincilik elde ettim."Cahide Eke, judoya başlamadan önce içine kapanık biri olduğuna değinerek, şunları kaydetti:"Şimdi artık kendimle ve çevremle barışık biriyim. Spor sayesinde yeni insanlar tanıyorum, farklı yerlere gidiyorum. Başarının nasıl bir duygu olduğunu anladım. Engelleri, çalışarak aşabileceğimi gördüm. Şimdi hedefim 2020 Tokyo'da altın madalya kazanarak bayrağımızı dalgalandırmak. Bunun için söz veriyorum."Cahide'nin antrenörü Türe de tesadüfen görüp tanıdığı sporcusuyla gurur duyduğunu anlattı.Eke'nin yetenekli, disiplinli ve çalışkan bir sporcu olduğunu vurgulayan Türe, şu ifadeleri kullandı:"Onu gördüğüm ilk gün hayatımdaki en güzel günlerden biri. Cahide görme engellilerle değil de engelsiz sporcularla çalışıyor. Böyle olunca daha çabuk öğrendi. Bunu avantaja çevirdi. Devamlı milli takımlara gidiyor. Bu sene de, Rio Olimpiyatları'nda üçüncü olan Ecem Taşın'ı yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Kendimize güvenimiz daha da arttı. Bu sene ve 2019'da, paralimpik olimpiyatlara katılabilmek için puan toplama müsabakaları var. Hedefimiz 2020 ve ondan sonraki olimpiyatlarda yaşı ve fiziği izin verdikçe ülkemizi temsil edip birincilikler kazanmak. Biz inanıyoruz. Çünkü çok çalışıyoruz. Katılabilirsek 2020 ilk olimpiyatımız olacak. Müsabakalar yapılmadan sonucu belli olmaz."Ayrancı Kaymakamı Mustafa Türkcan da, Cahide'nin ilçenin ve Karaman'ın gururu olduğuna işaret ederek, "Cahide, Ayrancı Gençlik Spor Kulübü sporcumuz. İlçemiz adına başarılarıyla gurur duyuyoruz. Onun yaktığı kıvılcımla inşallah ilçemiz ve tüm Karaman aydınlanacak. Bize yeni birincilikler, altın madalyalar getirecek. Biz gençlerimizin spor yapmalarını istiyoruz. Onlara her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.