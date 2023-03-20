Sevilla, Enes Ünal'ın da gol attığı 2-0'lık Getafe yenilgisi sonrası teknik direktör Jorge Sampaoli ile yolları ayırma kararı aldı.



Endülüs merkezli Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlanmasına karşın Sevilla, küme düşme hattından bir türlü çıkamadı. Pahalı kadrosuyla büyük bir kabus yaşan Sevilla, ligde teknik direktör Sampaoli ile birlikte bir türlü istikrarlı sonuçlar alamadı.



BONO: "TAKTİK YOK, ANARŞİ VAR"



Takımın taktik yönünde zayıf olduğunu da Sevilla'nın önemli isimlerinden Bono, "Hiçbir şey belli değil. Sahada karmakarışığız. Şansa bağlı yaşıyoruz. Nasıl oynayacağımızı bilmiyoruz. Anarşi ile hücum ediyor, anarşi ile savunma yapıyoruz." dedi.



Bono dışında birçok oyuncu da röportajlarda benzer şekilde taktiksel eksikliklerden bahsetti.



TAZMİNATI 11 MİLYON EURO!



Sevilla yönetimi, pazar günü alınan Getafe mağlubiyeti sonrası pazartesi günü erken saatlerde bir araya geldi ve Sampaoli ile vedalaşma kararı aldı.



Arjantinli teknik adamı görüşmeye çağıran Sevilla yönetimi, 11 milyon euro'luk tazminatını makul seviyeye indirmesini talep etti. Sampaoli ise bir miktar indirim yapacağı sinyalini verdi ancak Sevilla'nın istediği seviyeye de inmedi.



İŞTE ALTERNATİF ADAYLAR



Sevilla, Sampaoli ile yolları ayırma kararı aldıktan sonra yeni teknik direktörler ile de görüşmeye başladı. Bu isimler arasında Jose Luis Mendilibar'ın öne çıktığı kaydedildi. Alternatif isimlerin ise Caparros, Manolo Jimenezi Vicente Moreno olduğu belirtildi.



Daha önce Getafe ve Valencia'da görev alan Jose Bordalas ise Monchi ile görüşerek göreve talip olduğunu iletti.





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