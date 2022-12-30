İspanya La Liga'da Getafe, sahasında Mallorca'yı konuk etti. Getafe, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 51 ve 78. dakikalarda Borja Mayoral attı. Mayoral'ın attığı ilk golde asisti yapan isim milli futbolcumuz Enes Ünal oldu.



Maça ilk 11'de başlayan Enes Ünal, 84 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Getafe, 17 puana yükseldi. Mallorca, 19 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Getafe, Sevilla deplasmanına gidecek. Mallorca, sahasında Real Valladolid ile karşılaşacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ