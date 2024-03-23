Endrick attı Brezilya deplasmanda kazandı

Hazırlık maçında Brezilya deplasmanda İngiltere'yi 1-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Endrick attı Brezilya deplasmanda kazandı
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23 Mart 2024 23:55
Hazırlık karşılaşmasında Brezilya konuk olduğu İngiltere'yi 1-0 mağlup etti.

Brezilya'ya galibiyeti getiren golü 80. dakikada Endrick kaydetti. Endrick bu golle Brezilya kariyerinde ilk kez ağları sarsmış oldu.

İngiltere bir sonraki karşılaşmasında Belçika'yı konuk ederken, Brezilya da İspanya deplasmanına gidecek.

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