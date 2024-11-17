En-Nesyri'nin yükselişi devam ediyor!

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En Nesyri, son 6 resmi maçta 5 gole direkt etki yaptı. Faslı yıldız performansını günden güne yükseltiyor.
Sarı-Lacivertliler'in golcüsü son olarak Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Fas'ın Gabon'u 5-1 mağlup ettiği maçta fileleri sarstı.
Sofyan Amrabat'ın ilk 11'de başladığı maçta tecrübeli forvet, 64. dakikada oyuna dahil oldu.
Fas, bu maçın ardından grupta puanını 15'e yükseltirken Gabon ise 7 puanda kaldı.
Sarı-Lacivertliler'in golcüsü son olarak Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Fas'ın Gabon'u 5-1 mağlup ettiği maçta fileleri sarstı.
Sofyan Amrabat'ın ilk 11'de başladığı maçta tecrübeli forvet, 64. dakikada oyuna dahil oldu.
Fas, bu maçın ardından grupta puanını 15'e yükseltirken Gabon ise 7 puanda kaldı.