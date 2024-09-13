Emre Mor için ayrılık gelişmesi!

Eyüpspor, Emre Mor'u kiralamak için Fenerbahçe'ye son teklifini sundu. İstanbul temsilcisi, 27 yaşındaki futbolcuyu ikna ederken Fenerbahçe ile görüşmeler devam ediyor.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Emre Mor için ayrılık gelişmesi!
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13 Eylül 2024 20:31
Süper Lig'den birçok teklif almasına karşın şu ana kadar Fenerbahçe'de kalan Emre Mor, Eyüpspor'a transfer olabilir.

İstanbul temsilcisi, transfer için 27 yaşındaki futbolcuyu ikna etti. Eyüpspor, Emre Mor'u kiralamak için Fenerbahçe'ye son teklifini de iletti. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.

Emre Mor'un Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Fenerbahçe forması altında 49 maçta sahaya çıkan Emre Mor, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.

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