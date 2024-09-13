Emre Mor için ayrılık gelişmesi!

Süper Lig'den birçok teklif almasına karşın şu ana kadar Fenerbahçe'de kalan Emre Mor, Eyüpspor'a transfer olabilir.
İstanbul temsilcisi, transfer için 27 yaşındaki futbolcuyu ikna etti. Eyüpspor, Emre Mor'u kiralamak için Fenerbahçe'ye son teklifini de iletti. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.
Emre Mor'un Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Fenerbahçe forması altında 49 maçta sahaya çıkan Emre Mor, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.
İstanbul temsilcisi, transfer için 27 yaşındaki futbolcuyu ikna etti. Eyüpspor, Emre Mor'u kiralamak için Fenerbahçe'ye son teklifini de iletti. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.
Emre Mor'un Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Fenerbahçe forması altında 49 maçta sahaya çıkan Emre Mor, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.