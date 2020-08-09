Emre Gönlüşen'i kaybettik

Önder Özen: "Derinliği olan bir insandı Emre Gönlüşen. Genç yaşına rağmen dolu, engin bir kardeşimdi. Herkesin başı sağolsun." pic.twitter.com/35xOiGm8bs



— Sporx (@sporx) August 9, 2020

Metin Tekin: "Bu insanı tanımalıydınız! Emre Gönlüşen için söylüyorsunuz bunu. İyi ki tanımışım Emre'yi." pic.twitter.com/7XwgkPFWcK



— Sporx (@sporx) August 9, 2020

Rıdvan Dilmen: "Emre Gönlüşen çok özel bir kardeşimizdi, çok çok özel. Ben hastaneye moral vermeye gitmiştim, bana moral verdi. Hayat dolu, pozitif bir insandı. Çok güzel izler bıraktı." pic.twitter.com/FuNsRMjm0Y



— Sporx (@sporx) August 9, 2020

Uzun süredir kanserle mücadele eden spor spikeri Emre Gönlüşen, maalesef hayatını kaybetti.Sporx.com ailesi olarak Emre Gönlüşen'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.