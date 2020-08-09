Emre Gönlüşen'i kaybettik

Uzun süredir kanserle mücadele eden spor spikeri Emre Gönlüşen, maalesef hayatını kaybetti.
Sporx.com ailesi olarak Emre Gönlüşen'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
Sporx.com ailesi olarak Emre Gönlüşen'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
Önder Özen: "Derinliği olan bir insandı Emre Gönlüşen. Genç yaşına rağmen dolu, engin bir kardeşimdi. Herkesin başı sağolsun." pic.twitter.com/35xOiGm8bs
— Sporx (@sporx) August 9, 2020
Metin Tekin: "Bu insanı tanımalıydınız! Emre Gönlüşen için söylüyorsunuz bunu. İyi ki tanımışım Emre'yi." pic.twitter.com/7XwgkPFWcK
— Sporx (@sporx) August 9, 2020
Rıdvan Dilmen: "Emre Gönlüşen çok özel bir kardeşimizdi, çok çok özel. Ben hastaneye moral vermeye gitmiştim, bana moral verdi. Hayat dolu, pozitif bir insandı. Çok güzel izler bıraktı." pic.twitter.com/FuNsRMjm0Y
— Sporx (@sporx) August 9, 2020