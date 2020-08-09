Emre Gönlüşen'i kaybettik

Spor spikeri Emre Gönlüşen, uzun süredir kansere karşı verdiği savaşı kaybetti.

Haber; Sporx.com
Emre Gönlüşen'i kaybettik
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09 Ağustos 2020 17:43
Uzun süredir kanserle mücadele eden spor spikeri Emre Gönlüşen, maalesef hayatını kaybetti.

Sporx.com ailesi olarak Emre Gönlüşen'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.




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