Emre Akbaba, Alanyaspor'a gidiyor

Galatasaray, Emre Akbaba'yı 1 sezonluğuna kiralamak için Alanyaspor ile anlaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Emre Akbaba, Alanyaspor'a gidiyor
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03 Eylül 2021 21:42
Galatasaray ile olan sözleşmesini uzatan ancak yapılan transferlerin ardından kadroda planlamasında yer bulamayan Emre Akbaba, sarı-kırmızılı takımın UEFA kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'ın bugün yaptığı antrenmana da katılmayan Emre Akbaba'nın Trabzonspor'a transferi gündemdeydi ancak sarı-kırmızılı kulüp ile bordo-mavili kulüp anlaşma sağlayamadı. 

28 yaşındaki oyuncu, Alanyaspor ile yapılan görüşmelerin ardından tüm şartlarda anlaşma sağlandı. Akdeniz ekibi, Emre Akbaba'nın bu sezon maaşını ödeyecek ve kiralık olarak kadrosuna katacak.


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