Emmanuel Dennis'in yeni takımı açıklandı

Sezon başında kiralık olarak transfer olduğu Başakşehir ile yollarını ayıran Emmanuel Dennis'in yeni adresi belli oldu.



İngiltere Championship ekibi Watford, eski oyuncusu Emmanuel Dennis'i sezon sonuna kadar Nottingham Forest'tan kiraladığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Evine hoş geldin Dennis" ifadeleri kullanıldı.



Daha önce Watford formasını 37 maçta giyen sol kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 10 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.



