Emir Kaan Gültekin: "İkinci gol dönmese farklı olurdu"

İstanbulspor forması giyen Emir Kaan Gültekin, Galatasaray maçının ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Emir Kaan Gültekin: 'İkinci gol dönmese farklı olurdu'
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25 Ocak 2024 22:30
Son güncelleme 25 Ocak 2024 22:54
İstanbulspor forması giyen Emir Kaan Gültekin, Galatasaray maçının ardından konuştu.

Emir Kaan Gültekin yaptığı açıklamada, "Çok güzel mücadele ettik. Lig liderine karşı, onlarla başa baş mücadele ettik." dedi.

Emir Kaan ayrıca, "İkinci golümüz VAR'dan dönmeseydi, maç çok farklı yere gelecekti. Ancak olmadı. Haftaya mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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