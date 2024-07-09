Emin Bayram geri sayıma geçti

Westerlo, Emin Bayram için Galatasaray'a bonservisinin yüzde 50'si için 4 milyon euro ve sonraki satıştan pay önerdi.

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Emin Bayram geri sayıma geçti
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09 Temmuz 2024 11:56
Westerlo'ya transferinde taraftar tepkisi nedeniyle geri adım atılan Emin Bayram'da pazarlıklar sürüyor.

4 milyon euro artı sonraki satıştan pay ve geri satın alma maddesi üzerinde görüşme yapılıyor.

21 yaşındaki stoperin durumu kısa süre içinde netlik kazanacak.

TRANSFER İÇİN İZİN İSTEDİ

Geçen sezonu Westerlo'da kiralık geçiren ve Belçika Jupiler Pro Lig'de 23 maça çıkan Emin Bayram, kariyerine yine bu kulüpte devam etmek istediğini iletti. Galatasaray'da Davinson Sanchez, Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı'nın olduğunu belirten genç futbolcu, Westerlo'da birinci stoper olduğunu ve düzenli oynadığını iletti.

Rotasyonda 4. stoper olmak istemeyen Emin, sarı kırmızılıların ilk 3 stoperinin gelecek sezon da kadroda olacağını ve çok az forma şansı bulabileceğini belirterek ayrılık için izin istedi.

WESTERLO'NUN SAHİBİ GALATASARAYLI

Galatasaray yönetimi, sahibi Galatasaraylı olan ve Mauro Icardi transferinde sponsorluk yaptığı öğrenilen Westerlo kulübüne bu transfer için kolaylık sağlamayı düşünüyordu ancak taraftardan gelen tepki sonrası anlaşmadan şu an için vazgeçildi.

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