Emekli polis: 'Serhat Akın'ı 'Escobar' tekniğiyle vurdular'

Fenerbahçeli eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın, Beykoz Kavacık Mahallesi'nde önceki gece saatlerinde yorumcu arkadaşı Berkay Tokgöz ile gerçekleştirdiği programın ardından dışarı çıktığı sırada, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Otomobile binmek üzereyken motosikletten inip koşarak gelen kasklı bir kişi tarafından tek el ateşle sağ ayağından vurulan Serhat Akın, saldırıdan kurtulmak için arabanın arkasına saklandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise kendisini motosiklette bekleyen diğer şüpheli ile olay yerinden hızla kaçtı. Polisin şüpheli iki şahsı yakalama çalışmaları sürüyor. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Akın cuma günü ameliyata alındı.
MAFYATİK VE İHALELİ SALDIRI
Cinayet Büro'dan emekli polis Savaş Kurtbaba, Serhat Akın'a yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı olayını Hürriyet'e değerlendirdi. Saldırı olayının bir sinyal olduğunu ve organize suç örgütlerine ihale edilmiş olabileceğini belirten Kurtbaba, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Sinyal veriyorlar, 'Sus artık konuşma, bir dahakine kafana sıkarız' anlamı taşıyor. Motorculara bunları ihale ediyorlar, Barış Boyun çetesi, Daltonlar, Red Kitler, en son Casper'lar türedi. Mafyatik saldırı diyebiliriz, ihaleli iş bu.
MOTOSİKLETLİ ÇETELER TÜREDİ
"Organize suç çetelerinin saldırıları son zamanlarda artmaya başladı. Bu iş çetelere ihale edilmiş, müdahale edilmedikçe bu çeteler artacak. Polisi şehit edenin de bunlara motor çaldığı tespit edilmişti, sosyal medyadan polise de savaş açtılar. Polise savaş açtıysan, emniyet de savaşı görür. Böyle yeni bir jenerasyon doğdu, bütün emniyet teşkilatı bunlarla uğraşmalı."
'RACON KURŞUNU' SIKMIŞLAR
"Bu kurşun 'racon' anlamını taşıyor. Serhat ünlü olunca dikkat çekiyor ama bugün ayağına, yarın kafasına da sıkabilirler. Bu saldırı 'Escobar tekniği' dir, ülkemize Kolombiya'dan geldi. Bu çetelerde çökme olayı da var, insanlara da çöküyorlar. Emniyet teşkilatı tüm birimleriyle bunların sonunu getirmeli."
Otomobile binmek üzereyken motosikletten inip koşarak gelen kasklı bir kişi tarafından tek el ateşle sağ ayağından vurulan Serhat Akın, saldırıdan kurtulmak için arabanın arkasına saklandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise kendisini motosiklette bekleyen diğer şüpheli ile olay yerinden hızla kaçtı. Polisin şüpheli iki şahsı yakalama çalışmaları sürüyor. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Akın cuma günü ameliyata alındı.
MAFYATİK VE İHALELİ SALDIRI
Cinayet Büro'dan emekli polis Savaş Kurtbaba, Serhat Akın'a yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı olayını Hürriyet'e değerlendirdi. Saldırı olayının bir sinyal olduğunu ve organize suç örgütlerine ihale edilmiş olabileceğini belirten Kurtbaba, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Sinyal veriyorlar, 'Sus artık konuşma, bir dahakine kafana sıkarız' anlamı taşıyor. Motorculara bunları ihale ediyorlar, Barış Boyun çetesi, Daltonlar, Red Kitler, en son Casper'lar türedi. Mafyatik saldırı diyebiliriz, ihaleli iş bu.
MOTOSİKLETLİ ÇETELER TÜREDİ
"Organize suç çetelerinin saldırıları son zamanlarda artmaya başladı. Bu iş çetelere ihale edilmiş, müdahale edilmedikçe bu çeteler artacak. Polisi şehit edenin de bunlara motor çaldığı tespit edilmişti, sosyal medyadan polise de savaş açtılar. Polise savaş açtıysan, emniyet de savaşı görür. Böyle yeni bir jenerasyon doğdu, bütün emniyet teşkilatı bunlarla uğraşmalı."
'RACON KURŞUNU' SIKMIŞLAR
"Bu kurşun 'racon' anlamını taşıyor. Serhat ünlü olunca dikkat çekiyor ama bugün ayağına, yarın kafasına da sıkabilirler. Bu saldırı 'Escobar tekniği' dir, ülkemize Kolombiya'dan geldi. Bu çetelerde çökme olayı da var, insanlara da çöküyorlar. Emniyet teşkilatı tüm birimleriyle bunların sonunu getirmeli."