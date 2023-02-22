El Shaarawy'den Beşiktaş'a yanıt geldi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hedefteki isim Stephen El Shaarawy ile henüz orta yol bulunamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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El Shaarawy'den Beşiktaş'a yanıt geldi
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22 Şubat 2023 09:31
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Stephen El Shaarawy konusundan yeni gelişmeler yaşandı.

TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Sezon sonunda Roma ile sözleşmesi sona erecek olan Mısır asıllı İtalyan futbolcuya yıllık 2.5 milyon euro öneren Beşiktaş'ın bu teklifi, yıldız isim tarafından kabul görmedi. Roma'dan yıllık 3.5 milyon euro isteyen El Shaarawy, Beşiktaş'tan da aynı ücreti istedi.

YÖNETİM ACELE ETMİYOR

El Shaarawy için acele etmeyen ancak irtibatı kesmeden ısrarını da göstererek oyuncuyu ikna etmeye çalışacak olan Beşiktaş, şimdiden orta yolu bulup haziran için söz kesmek istiyor. Roma cephesi ise yıldız isimle sözleşme uzatmayı düşünmüyor.

El Shaarawy, kariyeri boyunca çıktığı toplam 391 maçta, 88 gol kaydetti. İtalya Milli Takımı'yla da 29 karşılaşmada 6 golle oynadı.

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