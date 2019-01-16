  •  
    Fatih Terim de onayladı G.Saray'ın son sürprizi
  •  
    Gökhan Töre için yeni gelişme! Af mı geliyor?
  •  
    Başakşehir'de flaş karar resmen açıklandı; Avcı...
  •  
    G.Saray'ın listesindeki golcü için iki flaş itiraf!
  •  
    Galatasaray'a gönderip, Türkiye'den onu aldılar!

Ekrem İmamoğlu, Ali Koç'u ziyaret etti

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.

Kaynak: DHA
Ekrem İmamoğlu, Ali Koç'u ziyaret etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2019 14:54
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti. 

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda bir araya gelen ikili, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. İmamoğlu, Koç'a Atatürk takvimi, özel baskı Nutuk, "Karikatürlerle Atatürk" ve "Sivas'ın 108 Günü" kitaplarını hediye etti. 

Görüşme sonrası kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, "İstanbul'un en büyük 3 markası Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tır. Hazır böyle değerler varken İBB çok da anlamlı münasebetler kuramadı kulüplerimizle. Büyük camia tarihine ulaşan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi unsurlarla daha yoğun ilgilenmeliyiz. Suni ortamlarda büyütülen ve farklı yere konumlanan kavramlar çok tutarlı ve kalıcı olamıyor" dedi. 

Öte yandan Ali Koç da 3 markanın daha da geliştirilmesi için her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için