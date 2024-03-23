Efeler Ligi'ne iki Egeli daha geldi

Erkekler Voleybol 1'inci Ligi'nde final maçları sonunda iki Ege temsilcisi adlarını Efeler Ligi'ne yazdırmayı başardı.



Konya'da yapılan final maçları sonunda İzmir temsilcisi Altekma ilk sırayı alırken, Muğla ekibi Milas Belediyespor ikinci sırayı alarak Efeler Ligi'ne yükseldi.



Kupa sevinci yaşayan iki takım yeni sezonda Türkiye'nin en üst liginde mücadele etme hakkı kazandı. Arkas Spor'dan sonra Altekma ve Milas'ın da yer alacağı ligde 3 Ege temsilcisi yer alacak.





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