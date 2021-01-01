Edwards, LeBron'dan nefret edenlere seslendi!

Minnesota Timberwolves guardı Anthony Edwards, Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James kadar bir başka sporcunun başarısız olmasına insanların bu kadar sevindiğini hiç görmediğini söyledi.



Edwards, Instagram hesabında bu sezon playoff ilk turunda ekibi Phoenix Suns'a elenmiş olan LeBron'dan pek hoşlanmayan kitleye seslendi ve bu kişilerin, Lakers yıldızınının büyüklüğünü takdir etmeleri gerektiğini söyledi:



"LeBron kadar başka bir sporcunun başarısız olmasına insanların bu kadar sevindiğini görmemiştim. Kariyeri boyunca sürekli nefret gördü ve emekli olduğunda kendisinin büyüklüğünü kimsenin takdir etmeyebileceği bir noktaya geldi. Ben edenlerden biri olacağım için çok memnunum."



