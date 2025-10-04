04 Ekim
Galatasaray-Beşiktaş
20:00
04 Ekim
Gençlerbirliği-Alanyaspor
14:30
04 Ekim
Girona-Valencia
17:15
04 Ekim
PEC Zwolle-PSV Eindhoven
21:00
04 Ekim
Fortuna Sittard-FC Volendam
19:45
04 Ekim
S. Rotterdam-Ajax
17:30
04 Ekim
Auxerre-Lens
22:05
04 Ekim
Brest-Nantes
20:00
04 Ekim
Metz-Marsilya
18:00
04 Ekim
Atalanta-Como
21:45
04 Ekim
Inter-Cremonese
19:00
04 Ekim
Parma -Lecce
16:00
04 Ekim
Lazio-Torino
16:00
04 Ekim
Real Madrid-Villarreal
22:00
04 Ekim
Athletic Bilbao-Mallorca
19:30
04 Ekim
Chelsea-Liverpool
19:30
04 Ekim
Real Oviedo-Levante
15:00
04 Ekim
Kocaelispor-Eyüpspor
17:00
04 Ekim
M. United-Sunderland
17:00
04 Ekim
Arsenal-West Ham United
17:00
04 Ekim
Leeds United-Tottenham
14:30
04 Ekim
E. Frankfurt-Bayern Munih
19:30
04 Ekim
Werder Bremen-St. Pauli
16:30
04 Ekim
B. Dortmund-RB Leipzig
16:30
04 Ekim
Leverkusen-Union Berlin
16:30
04 Ekim
Augsburg-Wolfsburg
16:30
04 Ekim
Amed Sportif-Keçiörengücü
19:00
04 Ekim
Erzurumspor-Vanspor FK
16:00
04 Ekim
Pendikspor-A.Demirspor
13:30
04 Ekim
Bandırmaspor-Ümraniye
13:30
04 Ekim
SC Heerenveen-Excelsior
22:00

Edson Alvarez, milli takıma gitmiyor

Fenerbahçe'nin Meksikalı futbolcusu Edson Alvarez, sakatlıktan yeni çıktığı için milli takım yetkililerinden izin istedi. Alvarez, milli takıma katılmayacak.

calendar 04 Ekim 2025 10:14
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'de sakatlığı sonrası sahalara geri dönen Edson Alvarez, milli takıma gitmiyor.

Meksikalı orta saha oyuncusu, sakatlıktan yeni çıktığı için milli takım yetkililerinden izin istedi. Meksika, 27 yaşındaki futbolcuya kolaylık sağladı.

Edson Alvarez, bu nedenle Meksika'nın Kolombiya ve Ekvador ile oynayacağı maçların kadrosuna dahil edilmedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
