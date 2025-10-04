Fenerbahçe'de sakatlığı sonrası sahalara geri dönen Edson Alvarez, milli takıma gitmiyor.
Meksikalı orta saha oyuncusu, sakatlıktan yeni çıktığı için milli takım yetkililerinden izin istedi. Meksika, 27 yaşındaki futbolcuya kolaylık sağladı.
Edson Alvarez, bu nedenle Meksika'nın Kolombiya ve Ekvador ile oynayacağı maçların kadrosuna dahil edilmedi.
