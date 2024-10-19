Edin Visca: "Dünyanın en iyi mesleği"

Trabzonspor'da Edin Visca, Başakşehir galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Edin Visca: 'Dünyanın en iyi mesleği'
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19 Ekim 2024 19:19
Trabzonspor'da Edin Visca, Başakşehir galibiyetinin ardından açıklamalar yaptı.

Edin Visca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Önemli bir galibiyet aldık. Zor bir maç olacağı belliydi. Başakşehir sistemli bir takım. Biz iyi başladık ve topa sahip olduk. Pozisyonlar bulduk. Sonuçta gol geldi. Öz güven için çok önemli bir 3 puandı. Başakşehir'de 14 yılım geçti, orada büyüdüm ama şimdi Trabzonspor'dayım. Burada 3. senem. Futbol bir yaşamdır. Dünyanın en iyi mesleği."

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