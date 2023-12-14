Edin Visca'da Abdullah Avcı faktörü!

Trabzonspor'un Bosna Hersekli yıldızı Edin Visca, teknik patron Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle birlikte yeniden kendini buldu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Edin Visca'da Abdullah Avcı faktörü!
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14 Aralık 2023 14:45
33 yaşındaki deneyimli futbolcu Edin Visca, Abdullah Avcı'nın takımın başında olduğu son 7 lig maçında ilk 11'de sahaya çıkarken, başarılı performansıyla şampiyonluk sezonundaki günlerini hatırlattı.

Fenerbahçe deplasmanında Onuachu'ya yaptığı şık asistle tarihi galibiyette büyük pay sahibi olan Edin Visca, ikinci gol pasını Sivasspor deplasmanında Nicolas Pepe'ye vermişti. Visca son olarak Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-1 yendikleri maçta da başarılı futboluyla göz doldurdu.

Abdullah Avcı'nın performansından çok memnun olduğu yıldız futbolcuya ilk 11'de forma vermeyi sürdüreceği kaydedildi.

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