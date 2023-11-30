Eczacıbaşı, İtalya'dan eli boş döndü

Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 3. maçında Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene takımına 3-1 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Eczacıbaşı, İtalya'dan eli boş döndü
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30 Kasım 2023 01:46
Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda İtalya'nın Savino Del Bene takımına 3-1 yenildi.

Scandicci kentinde oynanan B Grubu mücadelesinde ev sahibi ekip, 25-14, 25-27, 27-25 ve 25-23'lük setlerle galibiyete uzandı.

Grupta ilk yenilgisini alan Eczacıbaşı Dynavit, dördüncü hafta maçında 5 Aralık Salı günü Bulgaristan'ın Maritza takımını ağırlayacak.

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