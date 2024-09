Eczacıbaşı Dynavit, 2024-25 sezonunu açtı

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda düzenlenen sezon açılışının basın toplantısına Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, takım kaptanları Tijana Boskovic ve Simge Aköz, teknik kadro ve oyuncular katıldı.



Toplantıda ilk olarak söz alan Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, "60 yıla yakındır kadın voleyboluna verdiğimiz kararlı destekle, bu sporun Türkiye'nin en başarılı branşlarından biri haline gelmesine çok büyük katkıda bulunduk. Voleybolun bir spor dalından çok daha fazlası olduğuna inanıyoruz. Voleybol, toplumsal değişimin ve kadınların güçlenmesinin bir simgesidir. 1966'dan bu yana Türk kadın voleybolunun başarılarla dolu yolculuğunun her anında, bu yolculuğun bir parçası olduk. Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak kazandığımız şampiyonlukların yanında binlerce genç kızımıza voleybol oynama imkânı sunmaktan ve spor yoluyla güçlenmelerine destek vermekten de gurur duyuyoruz. Sporun birleştirici gücünü kullanarak genç kızlarımızı cesaretlendirmeye ve onları hayallerine ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu amaç doğrultusunda 2015 yılında hayata geçirdiğimiz Geleceğe Smaç Projesiyle binlerce genç kızımızı sporla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu yaz, U20 Avrupa Şampiyonasında şampiyonluk yaşayan sporcularımız Eylül Durgun ve Dilay Özdemir'i ve U16 Balkan Şampiyonasında şampiyonluk yaşayan Ecrin Selis Türkyaşar, Halise Metin'i tebrik ederim. 17 yaş altı Dünya Şampiyonasında kulübümüzü temsil eden Kübra Evsen, Ezel Balık, Damla Beyazıtlı'yı kutlarım. 2024 Paris Olimpiyatları'nda, bütün bir sezon ve yaz döneminde çok yoğun tempoda çalışan ve madalyaya çok yaklaşan milli takımımızı kutlarım. Milli takımımızda forma giyen sporcularımız, Hande Baladın, Beyza Arıcı ve Elif Şahin'i yürekten kutluyorum. Kulübümüzü ayrıca olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil eden, Tijana Boskovic, Jovana Stevanovic ile Olimpiyat ikinciliği yaşayan sporcularımız Dana Rettke ve Kathryn Plummer'ı tebrik ediyorum. Bu yıl ayrıca Yönetim Kurulumuzda yer alan Ali Atalık'ı, kulübümüzün Genel Koordinatörlüğü'ne getirdik. Ali, Eczacıbaşı kültürünü ve değerlerini çok iyi bilen ve uzun yıllardır yönetim kurulumuzda yer alan bir isim. Bu seneki kadro yapılanmamızda ise geçen seneki dinamiğimizi korumaya özen gösterdik. Yeni transferlerimiz arasında Amerika Milli Takımı oyuncuları Dana Rettke, Kathryn Plummer ve İtalyan kilit oyuncularından Anna Nicoletti yer alıyor. Takım kaptanlarımız Tijana Boskovic ve Simge Aköz olmaya devam edecek. Geçen yıl, bildiğiniz gibi FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonu olduk. Sultanlar Ligi'nde ise final oynadık. Bu yıl da her yıl olduğu gibi yarışacağımız bütün kulvarlarda hedefimiz şampiyonluk olacak. Ayazağa bölgesinin kentsel dönüşüm sürecinin başlaması nedeniyle, önümüzdeki sezon Sultanlar Ligi maçlarımızı İstanbul'un en değerli spor komplekslerinden biri olan İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde oynayacağız. Kartal'da inşaatı devam eden yeni evimize geçmek için çalışmalarımızın tüm hızıyla sürdüğünü de vurgulamak isterim. Yeni salonumuzun inşaatının 2025-2026 sezonunda hazır olmasını planlıyoruz. Eczacıbaşı'na ve değerlerimize yakışır, modern, uluslararası standartlarda doğa dostu yeni salonumuz, beklediğinize değecek bir salon olacak. Önümüzdeki sezonun bize kupalar getireceğine inanıyoruz. Dünyanın en iyisi olmayı hedefliyoruz. Kadın voleybolunda Eczacıbaşı'nın açtığı yol Türkiye spor dünyasında daha iyi örnekler getirir. Tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Sahaya çıkacak bütün takımlarımıza güvenimiz tam. Yeni sezonda takımlarımıza başarılar dilerim" dedi.



FERHAT AKBAŞ: ELİMİZDE KIYMETLİ BİR OYUNCU KADROSU VAR



Başantrenör Ferhat Akbaş ise, "Değişimin ve gelişimin öncüsü Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak bu noktalara geliyoruz. Burada çok ciddi yönetim ve taraftar grubu desteği var. Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün kültüründen kaynaklı biz hep takım olarak her ülkeden kıymetli isimleri bir araya getirip iyi noktalara gelmek istiyoruz. Faruk Eczacıbaşı'nın söylediği gibi teknik ekibimiz de çok kıymetli. A takımımızda bu değişim ve gelişimin yanında çok önemli bir istikrar amacımız var o yüzden oyuncu grubumuzun temelini tuttuk ve üzerine eksiklerimizi tamamlayabilecek çok değerli isimler kattık. Staffımız, teknik ekibimiz ve yönetimimiz bu konuda çok deneyimli. Bu sezon en önemli şey bizim adımıza bu güçlü insanları doğru şekilde birbirine bağlamak, hedefe kilitlemek. Böylece bu uzun süreçte en iyi sonuçları elde edeceğiz. Oyuncularımızın, taraftarımızın ve yönetimimizin katkısıyla bu süreçte üzerimize düşen her şeyi sonuna kadar yapacağız" diye konuştu.



Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasıyla ilgili de Akbaş, "Sürekli üzerine koyan bir takım yapmaya çalıştık. Her sezon kadromuzu güçlendirerek çalışmalarımızı yapıyoruz. Kadromuz bu sezon çok derin. Elimizde kıymetli bir oyuncu kadrosu var. Bu kadroyla çok başarılı sonuçlar alabiliriz" diye konuştu.



BOSKOVIC: EN İYİ OYUNUMUZU OYNAMAK İÇİN SAHADA OLACAĞIZ



Takım kaptanlarından başarılı pasör çaprazı Tijana Boskovic de, Eczacıbaşı'nın yeni sezon hedeflerine dair düşüncelerini, "Burada 9. Sezonumu bitirip 10. Sezonuma başlarken hepimizin çok heyecanlı olduğunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin kalitesi her sene daha da artıyor. Bu senenin de zor ve mücadeleci olacağını düşünüyoruz. En iyi oyunumuzu oynamak için sahada olacağız. Takım olarak her gün performansımızın üzerine koymak istiyoruz. Sağlıklı ve mutlu bir sezon olmasını diliyorum" şeklinde aktardı.



SİMGE AKÖZ: BEN BU SENE UMUT EDİYORUM Kİ TALİP OLDUĞUMUZ BÜTÜN KUPALARI EVİMİZE GETİREBİLİRİZ



Tecrübeli kaptan Simge Aköz de, "Tekrar sizinle bir sezon açılışında birlikte olmak çok mutluluk verici. Biz her zamanki gibi Eczacıbaşı olarak çıtamızı en yükseğe koyuyoruz. Bu amaçladığımız hedeflere ulaşmak için de elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koyacağımızın sözünü vermek istiyorum. Ben bu sene umut ediyorum ki talip olduğumuz bütün kupaları evimize getirebiliriz ve Ayazağa'daki son senemizde güzel bir veda etmiş oluruz. Maçlarımızı bu sene Cebeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştireceğiz. Sizin ve taraftarlarımızın desteği gerçekten bizim için çok önemli. Bizi orada yalnız bırakmazsanız çok mutlu oluruz" dedi.



Toplantı sonrası basın mensuplarına konuşan milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol da, "Oynarken keyif aldığım, keyif alırken de kupalar kazanabildiğim bir sezon olmasını diliyorum" dedi.



Hande Baladın da, "Umarım bulunduğumuz tüm kulvarlarda hayallerimizi gerçekleştiririz. Sağlıklı, mutlu ve başarılı bir sezon diliyorum. Hedefimiz her sene olduğu gibi yine şampiyonluk" ifadelerini kullandı.



ECZACIBAŞI'NIN YENİ SALON ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Eczacıbaşı Spor Kulübü Kartal'da hızla yapımı devam eden yeni sahası tamamlanana kadar Sultanlar Ligi karşılaşmalarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cebeci Spor Kompleksi'nde oynayacak. Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları ise Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.



SEZONU ARAS KARGO MAÇIYLA AÇACAKLAR



Eczacıbaşı Dynavit 2024-2025 sezonunu 5 Ekim'de açıyor. Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayacak turuncu beyazlılar, ilk maçında Aras Kargo ile evinde karşı karşıya gelecek. 5 Ekim Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak karşılaşma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanacak.



Ayrıca geçtiğimiz sezonda da olduğu gibi pasör çaprazı Tijana Boskovic ve libero Simge Aköz takım kaptanı olarak sahada mücadele edecek.