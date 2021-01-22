Dzanan Musa'yı yakından tanıyalım!

Anadolu Efes'in yeni transferi Dzanan Musa, Anadolu Efes YouTube kanalına konuştu.



Öne çıkan sözler:



* İsmim "Canan Musa" şeklinde okunur. Anlamı dünyadaki en güzel insan demek. Hayır tabii ki şaka yapıyorum. İsminin anlamı tam olarak bilmiyorum.



* Takma adım Nani. Küçükken kendime öyle bir isim belirledim ve öyle kaldı.



* 7 yaşındayken futbol oynardım. Futbolla hala ilgili sayılırım ama basketbol topuna ilk dokunduğum andan itibaren her şey değişti. Bu oyuna aşık oldum.



* Ayakkabımın ve çorabımın önce sağ ayağını giyerim. Parkeye çıktığımda önce sağ adımımı basarım.



İşte röportajın tamamı:



