Dzanan Musa'yı yakından tanıyalım!

Anadolu Efes'in yeni yıldızı Dzanan Musa, ilk röportajını Anadolu Efes YouTube kanalına verdi.

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Dzanan Musa'yı yakından tanıyalım!
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22 Ocak 2021 20:55
Anadolu Efes'in yeni transferi Dzanan Musa, Anadolu Efes YouTube kanalına konuştu.

Öne çıkan sözler:

* İsmim "Canan Musa" şeklinde okunur. Anlamı dünyadaki en güzel insan demek. Hayır tabii ki şaka yapıyorum. İsminin anlamı tam olarak bilmiyorum.

* Takma adım Nani. Küçükken kendime öyle bir isim belirledim ve öyle kaldı.

* 7 yaşındayken futbol oynardım. Futbolla hala ilgili sayılırım ama basketbol topuna ilk dokunduğum andan itibaren her şey değişti. Bu oyuna aşık oldum.

* Ayakkabımın ve çorabımın önce sağ ayağını giyerim. Parkeye çıktığımda önce sağ adımımı basarım.

İşte röportajın tamamı:



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