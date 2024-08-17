Dybala için transfer yanıtı!

Roma Teknik Direktörü Daniele De Rossi, ligde Cagliari ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.



İtalyan teknik adam, Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'a transferi gündemde olan Paulo Dybala'nın maçın kadrosunda yer aldığını söyledi.



Arjantinli yıldızın transferi için "2 Eylül'de ne olacağını göreceğiz" diyen Daniele De Rossi, "Teknik direktör ve taraftar De Rossi, Dybala'nın ayrılmasını nasıl değerlendiriyor?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Ben artık bir taraftar değil, teknik direktörüm. Şimdi bazı konuları hassas bir şekilde ele almamız gerekiyor. Ancak bir teknik direktör olarak söylentiler ve dedikodular hakkında yorum yapamam. Her zaman herkesle konuşurum, oyuncularımla iyi bir ilişkim var, daha fazlasını söyleyemem. Kulüp, bu konuda benim pozisyonumun ne olduğunu biliyor. Ben sadece güçlü ve motive oyuncular istiyorum." açıklamasında bulundu.



Roma'nın 2022 yazında kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Dybala'nın güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Arjantinli yıldızın Roma ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU