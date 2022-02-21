Dybala'da tek engel menajer komisyonu!

Juventus, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Paulo Dybala'yı takımda tutmak için görüşmelerini sürdürüyor.



Calciomercato'ya göre, Torino ekibinin, Arjantinli yıldıza 8+2 milyonluk yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı, oyuncunun menajerinin talep ettiği yüksek komisyondan vazgeçtiği an sözleşme imzalanacağı belirtildi.



Haberde daha önce Juventus'un, Dybala'ya yılda 8 milyon euro maaş artı 2 milyon ikramiye teklif ettiği, Arjantinli yıldızın bu teklife sıcak baktığı ancak oyuncunun menajerinin istediği ücrette anlaşılamadığı ifade edildi.



Paulo Dybala, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 27 maçta 12 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi.





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