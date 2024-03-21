Dusan Tadic'ten milli takım kampında flaş açıklamalar!

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, milli takım kampında kısa bir açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Dusan Tadic'ten milli takım kampında flaş açıklamalar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mart 2024 11:59
Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, milli takım kampında açıklamalar yaptı.

Dusan Tadic yaptığı açıklamada, "Rusya Milli Takımı'nın maçlarını izledik, takım kalitesi çok iyi ve birçok mükemmel futbolcuları var. Kendilerini kanıtlama konusunda istekli olduklarını biliyoruz. Uzun zamandır güçlü bir rakibe karşı oynamadılar. Bu da motivasyonlarının yüksek olmasını sağlayacaktır. Çok iyi bir sınav bizi bekliyor. sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum." açıklamasını yaptı.

"BİRBİRİMİZE ALIŞTIK, BAĞLANDIK"

Milli takım hocası Dragan Stojkovic ile ilgili de konuşan Tadic, "Onun teknik direktörlüğüne alışığız. Birlikte bazı hedeflere ulaştık, harika işler yaptık. Birbirimize alıştık ve bağlandık, bundan dolayı çok mutluyuz. Oyuncular, yeniden bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorlar. Daha iyi olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery