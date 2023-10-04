Dusan Tadic için transfer açıklaması!

Fenerbahçeli Dusan Tadic ile ilgili olarak dikkat çeken transfer açıklaması geldi.

, Fotoğraf; AA
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Dusan Tadic için transfer açıklaması!
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04 Ekim 2023 12:49
Sırbıstan'ın Voyvodina kulübü başkanı Dragoljub Zbiljic, 2025-26 sezonunda şampiyonluk için oynayacaklarını duyurdu ve eski oyuncuları Dusan Tadic'i takıma kazandırmak istediklerini açıkladı.

Zbiljic, "Bazı eski oyuncularla sürekli görüşme halindeyiz. İki ya da üç eski oyuncuyu geri getirmek isterim. En büyük dileğim Dusan Tadic'in kariyerini Voyvodina'da bitirmesi" dedi. Tadic'in F.Bahçe'yle 2 yıllık sözleşmesi var. Sarı-lacivertliler, Tadic ile ayrılık asla düşünmüyor.

EN İYİ LİDER TADIC

Barcelona'nın başarılı futbolcusu Frenkie De Jong, sosyal medyada kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Frenkie De Jong'a "en"leri sorulurken 26 yaşındaki oyuncu, liderlik yeteneği en yüksek futbolcu sorusuna Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı ve eski takım arkadaşı Dusan Tadic, cevabını verdi.

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