Dursun Özbek'ten ekibine uyarı!

Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek, kurmaylarına polemiğe girmeyin uyarısında bulundu.



Gergin geçen son Divan Kurulu toplantısı sonrası kurmaylarına talimat veren Özbek, "Sakın kimseyle polemiğe girmeyin, teknik direktör veya transferler konusunda asla açıklama yapmayın." dedi.



Camiada huzuru ve barışı sağlamak istediğini belirten Özbek, "Nasıl kaynak üretiriz, projelerimizi nasıl sorunsuz şekilde yerine getiririz bunlara odaklanın. Galatasaray camiasında barışı ve huzuru sağlayan biz olmalıyız" ifadelerini kullandı.



Dursun Özbek, daha önce gerçekleştirilen genel kurul toplantısında da Divan üyelerine birlik olma çağrısında bulunmuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ