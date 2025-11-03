03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
20:00
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
20:00
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
20:00
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
17:00
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
20:00
03 Kasım
Sunderland-Everton
23:00
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
23:00
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
20:30
03 Kasım
Lazio-Cagliari
22:45

Dursun Özbek'ten Ajax maçı için açıklama!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

calendar 03 Kasım 2025 15:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yılın Frankofon Şahsiyet ödülünü aldı.

Özbek, ödülü almasının ardından Galatasaray Lisesi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"


Aldığı ödül ile ilgili konuşan Özbek, "Çok sevinçliyim. Galatasaray'da göreve geldikten sonra yaptıklarımız büyük ölçüde etkiledi. Çok onur verici bir onur ve Galatasaray'a da yakışır. Takdir edilmek güzel bir şey. Arkadaşlarımla Galatasaray için elimizden geleni yapıyoruz. Takdir edildiği için hem şahsım hem de arkadaşlarım adına mutluyum. Keyifli bir dönem geçiriyoruz. İnşallah böyle devam eder." ifadelerini kullandı.

"AJAX ÖNEMLİ BİR EŞİK"

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Ajax maçı ile ilgili konuşan Özbek, "3 maçta 2 galibiyet aldık. Ajax deplasmanına gidiyoruz. Amacımız taraftarımız memnun etmek ve zirveye doğru tırmanmak. Bizim için önemli bir eşik. Güzel bir sonuç almak istiyoruz. İnşallah ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz ama Ajax önemli bir eşik." dedi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
