Dursun Özbek'ten acil ödeme: 15 milyon Euro

BEKLEYEN ÖDEMELER

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken bir yandan da kulübü düşündüren acil ödemelerin ne olacağı merak ediliyordu.Sarı kırmızılılarda Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetimin, göreve geleli daha bir ay olmadan 15 milyon Euro'yu bulan acil ödemeleri kapattığı ortaya çıktı.Öte yandan Sarı-kırmızılı kulübü başta Mohamed'in 4 milyon dolarlık bonservisi olmak üzere, Galatasaray Adası'nın yenilenmesi için gerekli 22 milyon TL ve futbol takımı alacaklarının başını çektiği ödeme kalemleri bekliyor.Bunun yanı sıra transferler için de kaynak yaratılacak.