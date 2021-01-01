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Durant, Lakers'a karşı Noel maçında yok!

Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant'in halen sağlık ve güvenlik protokollerinde olduğu ve bu gece Los Angeles Lakers'a karşı oynanacak Noel Günü maçında forma giymeyeceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant'in halen sağlık ve güvenlik protokollerinde olduğu ve bu gece Los Angeles Lakers'a karşı oynanacak Noel Günü maçında forma giymeyeceği bildirildi.

Bruce Brown ve James Johnson protokollerden çıktıkları ve forma giyebilecekleri açıklandı.

Bu gece için toplam sekiz Nets oyuncusu kadro dışı olarak listelendi: LaMarcus Aldridge, David Duke, Kessler Edwards, Kyrie Irving, Day'Ron Sharpe ve Cam Thomas halen KOVID-19 protokollerinde yer alırken, Joe Harris ise ayak bileği ameliyatının iyileşme sürecinde bulunuyor.

Durant, bu sezon oynadığı 27 maçta 29.7 sayı (NBA'de lider), 7.9 ribaund ve 5.9 asist ortalamalarıyla oynuyor.


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