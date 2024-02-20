Phoenix Suns'ın süperstarı Kevin Durant, liderlik nitelikleriyle ilgili yanlış bulduğu kanılara değinerek, bunun için yeteri kadar karizmatik olmadığını söyledi.



Boardroom'da konuşan Durant, çekingen tavrının lider olmadığı algısına katkıda bulunabileceğini belirterek, perde arkasında liderliğinin derinliğine vurgu yaptı:



"Akranlarım kadar karizmatik biri değilim. Televizyona uygun bir kişiliğim yok. Ve konuştuğumuz hikayelerin çoğu medyada konuşulmuyor. Yaptığınız şeyi de satmanız lazım ve ben de bunu yeterince yapmış değilim.



İnsanların bana lider demesini istediğimi sanmıyorum. Ama aynı zamanda olmadığımı söylemelerini de istemem, çünkü takım arkadaşlarım ve yakınımdakilerle perde arkasında kurduğum ilişkileri hiç görmüyorlar.



Ama bunun gibi şeyler söylediklerinde, bunu bazı şeylerin farkında olmamalarına bağlıyorum. Kendim için bu yolda bir hikaye veya anlatı ortaya çıkarmamın gerekli olduğunu düşünmüyorum. Beni tanımadıkları için normal karşılıyorum."



"MUTSUZ OLABİLİRİM, İNSANIM"



Durant ayrıca, NBA efsanesi Charles Barkley'nin kendisi için "mutsuz olduğu" yönündeki iddialarına da şu ifadelerle değindi:



"Mutsuz olduğum zamanlar tabii ki oluyor. İnsanın doğası böyledir. Takım olarak iyi oynamazsak, mutlu olmam. Bu uzun sürmeyebilir ama kötü bir maçın ardından sizi ararsam, dört beş boyunca mutsuz olduğum bir süreçte olurum. Normal insani duygularımız ve tepkilerimiz olduğunu kabul etmeniz gerekiyor.



Tabii ki hayatım güzel. Elbette hiçbir şeyden şikayet edemem ama bazı şeyler olduğu zaman, sırf hayatım çok iyi diye üzülmüyormuş gibi davranamam. Aksine bunun çözülmesini isterim.



Bazen kızgın olmak bir sorunu çözmenize yardımcı olabilir. Yani bazen olup bitenlerden hoşlanmıyor oluşum, daha iyi bir çözüme ulaşmama yardımcı olacaktır. Ancak bu, hayatımın genel olarak mutsuz geçtiği anlamına gelmez."



Durant bu sezon 48 maçta 28.2 sayı, 6.6 ribaund ve 5.7 asist ortalamaları yakaladı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU