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Durant: "Caris LeVert, üçüncü yıldızımız olabilir!"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, kısa süre önce Caris LeVert'e övgüde bulundu ve 26 yaşındaki oyuncunun kendisini ve Kyrie Irving'i, Nets'in üçüncü yıldızı olarak tamamlayabileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, kısa süre önce Caris LeVert'e övgüde bulundu ve 26 yaşındaki oyuncunun kendisini ve Kyrie Irving'i, Nets'in üçüncü yıldızı olarak tamamlayabileceğini söyledi.

Durant, The Old Man and the Three isimli podcast'te şu ifadeleri kullandı:

"Bence Caris bizim için mükemmel bir adam, herhangi bir gece sayılarda ya da asistlerde liderimiz olabilir, hücumu kontrol edebilir ya da bir maçta postta ona topu indirebiliriz. Basketbol sahasında her şeyi yapacak özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum. Biz takımımızda bencilce oynamıyoruz ve topsuz alanda oynayabilen adamlarımız da var, böylece herhangi bir gece herkes yıldız olabilir."

Durant, LeVert'in "kesinlikle" takımın üçüncü yıldızı olabileceğini de sözlerine ekledi.

LeVert geçen sezon 18.7 sayı ve 4.2 ribaund ortalamaları ile oynamıştı.


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