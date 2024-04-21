Dries Mertens'ten sözleşme için flaş açıklama

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Dries Mertens, sarı-kırmızılı takımdaki geleceği hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dries Mertens'ten sözleşme için flaş açıklama
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21 Nisan 2024 21:44
Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek Dries Mertens, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"G.SARAY'DA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Pendikspor maçı sonrası konuşan Dries Mertens "İyi bir maçtı. İyi oynadık. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor lige. Tezahüratlar kendimi çok özel hissettiriyor. Galatasaray'da devam etmek istiyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Bilmiyoruz ne olacağını. Ailem de ben de Galatasaray'da çok mutluyuz." dedi.

36 yaşındaki Belçikalı yıldızı ayrıca "Galatasaray'da çok mutluyum, oğlu Ciro da çok mutluyum. Okan Hoca ile ilişkim çok iyi. Futbolu çok iyi biliyor. İyi bir şekilde yönlendiriyor beni." ifadelerini kullandı.

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