Dries Mertens'in son durumu belli oldu

Galatasaray'da eksikliği hissedilen Dries Mertens'in önümüzdeki hafta oynanacak Konyaspor maçındaki durumu belli oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Dries Mertens'in son durumu belli oldu
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13 Mart 2023 10:40
Süper Lig'in 25. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray, lig tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu eline geçirmişti.

Şampiyonluk yarışındaki avantajlı durumunu sürdüren Sarı-Kırmızılılarda gözler önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak Konyaspor maçına çevrildi.

Diz iç bağlarındaki sakatlık nedeniyle Kasımpaşa mücadelesinde takımını yalnız bırakan Dries Mertens'ten kötü haber geldi. Belçikalı futbolcunun, gelecek hafta Konyaspor karşısında da kadroda olmayacağı öğrenildi.

35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon 22 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. 

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