Dries Mertens'in son durumu belli oldu

Süper Lig'in 25. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray, lig tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu eline geçirmişti.
Şampiyonluk yarışındaki avantajlı durumunu sürdüren Sarı-Kırmızılılarda gözler önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak Konyaspor maçına çevrildi.
Diz iç bağlarındaki sakatlık nedeniyle Kasımpaşa mücadelesinde takımını yalnız bırakan Dries Mertens'ten kötü haber geldi. Belçikalı futbolcunun, gelecek hafta Konyaspor karşısında da kadroda olmayacağı öğrenildi.
35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon 22 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.
Şampiyonluk yarışındaki avantajlı durumunu sürdüren Sarı-Kırmızılılarda gözler önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak Konyaspor maçına çevrildi.
Diz iç bağlarındaki sakatlık nedeniyle Kasımpaşa mücadelesinde takımını yalnız bırakan Dries Mertens'ten kötü haber geldi. Belçikalı futbolcunun, gelecek hafta Konyaspor karşısında da kadroda olmayacağı öğrenildi.
35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon 22 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.