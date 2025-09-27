27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
2-2
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
0-0
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
0-07'
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
2-1
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
20:00
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
3-090'
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
0-1DA
27 Eylül
Como-Cremonese
1-1
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
0-024'
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
5-2
27 Eylül
Getafe-Levante
1-1
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
0-023'
27 Eylül
M.City-Burnley
5-1
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
2-2
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
2-1
27 Eylül
Chelsea-Brighton
1-3
27 Eylül
Brentford-M. United
3-1
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
0-223'
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
0-1
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
1-2
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
0-2
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
2-1
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
1-1DA
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
2-3
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Dortmund, Mainz deplasmanında şaşırtmadı!

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Mainz'i 2-0 mağlup etti.

calendar 27 Eylül 2025 18:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Dortmund, Mainz deplasmanında şaşırtmadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Mainz ile karşı karşıya geldi. 

MEWA ARENA'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı. 

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Daniel Svensson ve 40. dakikada Karim Adeyemi kaydetti.

Öte yandan Mainz'de Robin Zentner, 71. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı. 

Ligde yalnızca 1 beraberliği olan Dortmund, bu sonuçla birlikte namağlup serisini sürdürdü ve 13 puana yükselerek lider Bayern Münih ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. 

Bu sezon tek galibiyeti bulunan Mainz ise 4 puanda kaldı ve 13. sırada konumlandı. 

Gelecek hafta Mainz, deplasmanda Hamburg ile karşılaşacak. Dortmund ise Leipzig'i konuk edecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.