Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Mainz ile karşı karşıya geldi.



MEWA ARENA'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.



Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Daniel Svensson ve 40. dakikada Karim Adeyemi kaydetti.



Öte yandan Mainz'de Robin Zentner, 71. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı.



Ligde yalnızca 1 beraberliği olan Dortmund, bu sonuçla birlikte namağlup serisini sürdürdü ve 13 puana yükselerek lider Bayern Münih ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.



Bu sezon tek galibiyeti bulunan Mainz ise 4 puanda kaldı ve 13. sırada konumlandı.



Gelecek hafta Mainz, deplasmanda Hamburg ile karşılaşacak. Dortmund ise Leipzig'i konuk edecek.