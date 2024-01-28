Dortmund evinde 3 golle galip geldi!

Bundesliga 19. hafta maçında Dortmund, sahasında Bochum ile karşılaştı.
Signal Iduna Park'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı. ev sahibi ekibin gollerini 6, 72 ve 90+1. dakikada Niclas Füllkrug attı. Bochum'un tek golü 45. dakikada Schlotterbeck'in kendi kalesine attığı golle geldi.
Edin Terzic'in öğrencileri bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Bochum ise 2 maç sonra kaybetti.
Dortmund bu sonuçla 36 puana yükseldi. Bochum ise 20 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, Heidenheim'e konuk olacak. Bochum ise Augsburg'u ağırlayacak.
Signal Iduna Park'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı. ev sahibi ekibin gollerini 6, 72 ve 90+1. dakikada Niclas Füllkrug attı. Bochum'un tek golü 45. dakikada Schlotterbeck'in kendi kalesine attığı golle geldi.
Edin Terzic'in öğrencileri bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Bochum ise 2 maç sonra kaybetti.
Dortmund bu sonuçla 36 puana yükseldi. Bochum ise 20 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, Heidenheim'e konuk olacak. Bochum ise Augsburg'u ağırlayacak.