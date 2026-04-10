09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-0
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Dorgeles Nene'ye devlerden yakın takip

Fenerbahçe'de son haftalarda gösterdiği muhteşem performansla adeta şov yapan Dorgeles Nene, Avrupa'nın dev takımlarını peşine taktı.

10 Nisan 2026 08:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sarı-lacivertli formayla yakaladığı büyük yükselişle dikkatleri üzerine çeken Malili yıldız, sergilediği futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı.

Nene'nin bu üst düzey formu sonrası Avrupa kulüplerinin scout ekipleri de vakit kaybetmeden harekete geçti.

GALATASARAY DERBİSİNDE YAKIN MARKAJ

Yıldız oyuncuyu adım adım takip eden Avrupalı kulüp yetkililerinin, 26 Nisan'da oynanacak olan dev Galatasaray derbisinde tribündeki yerini alacağı ve 24 yaşındaki yeteneği canlı olarak raporlayacağı öğrenildi.

PEŞİNDEKİ TAKIMLAR

Almanya'nın köklü kulüplerinden Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen, Nene'yi transfer için harekete geçti.

BEKLENTİ EN AZ 25 MİLYON EURO

Sarı-lacivertliler, genç yıldızı sezon başında Avusturya ekibi Salzburg'dan 18 milyon Euro'ya transfer etmişti. Sarı-lacivertliler, 25 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeyecek.

NENE'NİN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon sarı-lacivertli çubuklu formayla adından sıkça söz ettiren Nene, hücum yollarındaki rakamlarıyla da göz dolduruyor.

Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 36 resmi maça çıkan yetenekli oyuncu; rakip fileleri 10 kez havalandırırken, takım arkadaşlarına da 10 gol pası verdi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
