Dorgeles Nene'ye devlerden yakın takip

Sarı-lacivertli formayla yakaladığı büyük yükselişle dikkatleri üzerine çeken Malili yıldız, sergilediği futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı.



Nene'nin bu üst düzey formu sonrası Avrupa kulüplerinin scout ekipleri de vakit kaybetmeden harekete geçti.



GALATASARAY DERBİSİNDE YAKIN MARKAJ



Yıldız oyuncuyu adım adım takip eden Avrupalı kulüp yetkililerinin, 26 Nisan'da oynanacak olan dev Galatasaray derbisinde tribündeki yerini alacağı ve 24 yaşındaki yeteneği canlı olarak raporlayacağı öğrenildi.



PEŞİNDEKİ TAKIMLAR



Almanya'nın köklü kulüplerinden Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen, Nene'yi transfer için harekete geçti.



BEKLENTİ EN AZ 25 MİLYON EURO



Sarı-lacivertliler, genç yıldızı sezon başında Avusturya ekibi Salzburg'dan 18 milyon Euro'ya transfer etmişti. Sarı-lacivertliler, 25 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeyecek.



NENE'NİN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ



Bu sezon sarı-lacivertli çubuklu formayla adından sıkça söz ettiren Nene, hücum yollarındaki rakamlarıyla da göz dolduruyor.



Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 36 resmi maça çıkan yetenekli oyuncu; rakip fileleri 10 kez havalandırırken, takım arkadaşlarına da 10 gol pası verdi.



