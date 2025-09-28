28 Eylül
Fenerbahçe-Antalyaspor
2-0
28 Eylül
Konyaspor-Başakşehir
2-1
28 Eylül
Metz-Le Havre
0-0
28 Eylül
Lecce-Bologna
2-2
28 Eylül
AC Milan-SSC Napoli
2-183'
28 Eylül
Nice-Paris FC
1-1
28 Eylül
Angers-Brest
0-2
28 Eylül
Lille-Lyon
0-1
28 Eylül
NEC Nijmegen-Alkmaar
2-1
28 Eylül
Rennes-Lens
0-084'
28 Eylül
Pisa-Fiorentina
0-0
28 Eylül
FC Groningen-Feyenoord
0-1
28 Eylül
FC Utrecht-SC Heerenveen
2-2
28 Eylül
Telstar-Go Ahead Eagles
4-2
28 Eylül
Cercle Brugge-Gent
2-4
28 Eylül
Sporting Charleroi-KV Mechelen
0-2
28 Eylül
Roma-Verona
2-0
28 Eylül
Sassuolo-Udinese
3-1
28 Eylül
Rizespor-Kasımpaşa
1-2
28 Eylül
Real Betis-Osasuna
2-064'
28 Eylül
Barcelona-Real Sociedad
2-1
28 Eylül
Elche-Celta Vigo
2-1
28 Eylül
Rayo Vallecano-Sevilla
0-1
28 Eylül
Newcastle-Arsenal
1-2
28 Eylül
Aston Villa-Fulham
3-1
28 Eylül
Union Berlin-Hamburger SV
0-0
28 Eylül
FC Köln-VfB Stuttgart
1-2
28 Eylül
Freiburg-Hoffenheim
1-1
28 Eylül
Serik Belediyespor-Erzurumspor
1-1
28 Eylül
Hatayspor-Bandırmaspor
0-3
28 Eylül
Manisa FK-Bodrum FK
0-4
28 Eylül
İstanbulspor-Boluspor
1-1
28 Eylül
Kayserispor-Gençlerbirliği
1-1
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Dorgeles Nene: "İlk sıraya yerleşmemiz gerekiyor"

Fenerbahçe'de Dorgeles Nene, alınan galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, zor zamanlar geçirdiklerini ancak güçlü kaldıklarını söyledi.

calendar 28 Eylül 2025 22:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dorgeles Nene: 'İlk sıraya yerleşmemiz gerekiyor'
Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de, karşılaşmanın ardından Dorgeles Nene açıklamalarda bulundu.
 
Karşılaşma sonrası konuşan Nene, galibiyetin takım için moral olduğunu belirtti:
 
"Gururluyuz, mutluyuz. Kazandığımız için iyi hissediyorum. Zor zamanlar geçiriyorduk ama mental olarak güçlü kalmasını bildik. Birlikte kalmaya, daha çok çalışmaya devam edeceğiz."
 
Kazanmaları gereken bazı maçları geride bıraktıklarını dile getiren Nene, büyük bir kulübü temsil ettiklerini vurguladı:
 
"Elbette bu galibiyet takıma moral verecek. Kazanmamız gereken maçları maalesef kazanamadık ama bu galibiyet önemliydi. Çalışmaları sürdüreceğiz, sıkı çalışacağız çünkü biz büyük bir kulübü temsil ediyoruz. Birinci olmamız, ilk sıraya yerleşmemiz gerekiyor. Önümüzde zorlu maçlar var. Bu maçlara da en iyi şekilde hazırlanacağız."
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
