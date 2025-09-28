Dorgeles Nene: 'İlk sıraya yerleşmemiz gerekiyor'

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe 'de, karşılaşmanın ardından Dorgeles Nene açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası konuşan Nene, galibiyetin takım için moral olduğunu belirtti:

"Gururluyuz, mutluyuz. Kazandığımız için iyi hissediyorum. Zor zamanlar geçiriyorduk ama mental olarak güçlü kalmasını bildik. Birlikte kalmaya, daha çok çalışmaya devam edeceğiz."

Kazanmaları gereken bazı maçları geride bıraktıklarını dile getiren Nene, büyük bir kulübü temsil ettiklerini vurguladı:

"Elbette bu galibiyet takıma moral verecek. Kazanmamız gereken maçları maalesef kazanamadık ama bu galibiyet önemliydi. Çalışmaları sürdüreceğiz, sıkı çalışacağız çünkü biz büyük bir kulübü temsil ediyoruz. Birinci olmamız, ilk sıraya yerleşmemiz gerekiyor. Önümüzde zorlu maçlar var. Bu maçlara da en iyi şekilde hazırlanacağız."