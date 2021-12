Dominique: "Sırf 'şmaç şampiyonu' değil, bir skorerdim!"

Atlanta Hawks efsanesi Dominique Wilkins, sadece bir "Smaç Yarışması şampiyonundan" ziyade, bir "skorer" olarak hatırlanmak istediğini söyledi.



Wilkins kısa süre önce basketbolseverlerin kendisini tanımlama biçiminden pek hoşlanmadığını belirterek, kendisini bir skorer olarak görmeyenlere yönelik bir mesaj gönderdi.



The Athletic ile NBA'in 'En iyi 75' listesine dahil edilmesiyle ilgili konuşan Dominique, şu açıklamalarda bulundu:



"Smaç sanatına bayılırım, çünkü rakipleri korkutma aracı olarak kullandığım bir şeydi. Lakin sorun şu ki, insanlar tek yaptığımın bu olduğunu sanıyor. Tüm maç boyunca yalnızca bir veya iki kez smaç basıp 40 veya daha fazla sayı bulduğum birçok performansım olmuştu.



İnsanlar komple bir skorer olduğumu anlamıyorlar. Üçlüğüm vardı, içeride ve dışarıda oynayabiliyordum, ayrıca orta mesafeden de rakiplerin kabusuydum!



Geriye dönüp bakarsanız, üç sayı çizgisinin içinden ritim bularak kaç farklı şekilde basket bulabildiğimi görürsünüz. Chicago'ya karşı 57 sayı attığım bir maçım vardı. Sayılarımı da oldukça yaratıcı şekillerde atmıştım; serbest atış çizgisinden, orta mesafeden, turnikelerden... Bunların her yıl üzerine çalıştığım şeylerdi."



"MJ DE BÖYLEYDİ, BIRD DE, KING DE..."



Wilkins ayrıca NBA'in diğer efsane oyuncularını da örnek göstererek, kendisinin de aynı klasmanda olduğunu dile getirdi:



'Earl the Pearl'ün (Earl Monroe) reverse hareketini alıp kendi reverse hareketim haline getirmiştim. Sahada sürekli koşabiliyordum ve ayak oyunlarım da harikaydı. Bir adamı beni tek başına savunamayacak duruma düşürebildiğim birçok hareketim vardı. Zihniyetim bu şekildeydi.



Karşıma yalnızca tek adam vermişseniz, o adamın başı belada demekti. Michael (Jordan) da böyleydi, (Larry) Bird de, Bernard King de. O adamları bire birde savunmanızın imkanı yok.



İnsanlar benim hakkımda konuştuğunda, sadece 'Dokuz kez All-Star' ve 'İki kez Smaç Yarışması şampiyonu' diyorlar. Ama onlar yalnızca bir haftasonunda eğlence amaçlı yaptığım şeylerdi. Ben bir skorerdim. Tam anlamıyla öyleydim."



17 yıllık kariyerinde oynadığı 1074 maçta Dominique, 24.8 sayı, 6.7 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları tutturmuştu.