24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
22:00
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
0-348'
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
0-064'
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
21:45
24 Eylül
Verona-Venezia
0-060'
24 Eylül
Parma -Spezia
6-5
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
22:00
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
0-254'
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
21:30
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
0-08'
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
22:00
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
21:45
24 Eylül
Huddersfield -M.City
21:45
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
22:30
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
22:30
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
1-064'
24 Eylül
Getafe-Alaves
0-051'
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
1-049'
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
1-045'
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
1-1
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
1-4
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
22:00
24 Eylül
Nice-Roma
22:00
24 Eylül
Freiburg-Basel
22:00
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
22:00
24 Eylül
Braga-Feyenoord
22:00
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
22:00
24 Eylül
Como-Sassuolo
22:00

Domenico Tedesco: "Bu şekilde devam edemeyiz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Dinamo Zagreb maçı öncesi konuştu.

calendar 24 Eylül 2025 21:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Domenico Tedesco: 'Bu şekilde devam edemeyiz'
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Dinamo Zagreb maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, Dinamo Zagreb karşısında sahaya çıkan ilk 11 ile ilgili konuştu ve dörtlü savunma ile oynayacaklarını söyledi.

Tedesco, "Savunma hattımız bu şekilde olacak. Bugüne kadar oynadığımız maçlarda geride 4'lü oynadık. Takıma uyan formasyon olduğunu düşünüyorum. Önemli olan bana değil, takıma uyan sistem olması. Bugün bu şekilde oynayacağız." dedi.


Domenico Tedesco, "Son maçları gördünüz ve bu şekilde devam edemeyiz. Bir çözüm bulmamız gerekiyor. Alvarez ve Duran, henüz hazır değil. Onlar dönene kadar çözüm bulmalıyız. İdeal 11 bulana kadar çözüm aramaya devam etmeliyiz. Kesin olan bir şey var, son maçlardaki gibi olamayız." diye konuştu.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 7 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 11 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
