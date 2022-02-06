Domenec Torrent ilk peşinde

Bu sezon alışık olmadığı bir sıralamada bulunan ve küme düşme hattına çok yaklaşan Galatasaray, yeni teknik direktörü Domenec Torrent'le henüz bir puan bile alamadı.



ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI



Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Domenec Torrent ile çıktığı 3 karşılaşmayı da kaybetti. İspanyol teknik adam, ilk maçında Hatayspor'a yenilirken, daha sonra oynadığı Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarından da puan alamadı. Galatasaray bu kaybettiği 3 mücadelede de öne geçip üstünlüğünü koruyamadı.



12 MAÇTA TEK GALİBİYET



Süper Lig'de oynadığı son 12 karşılaşmada sadece bir galibiyet alan Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 7 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında aldı. Sarı-kırmızılılar son olarak evinde Trabzonspor'a 2-1 kaybetti. Galatasaray, ligde son 4 karşılaşmada da puan alamadı. Sarı-kırmızılılar Antalya galibiyeti sonrasında oynadığı 4 müsabakada da mağlup oldu.





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