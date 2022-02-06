Domenec Torrent ilk peşinde

Galatasaray'a geldiği günden bu yana takımın başında üç maça çıkan ve üçünü de kaybeden teknik direktör Domenec Torrent, Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk galibiyetini almak istiyor.

, Fotoğraf; AA
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Domenec Torrent ilk peşinde
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06 Şubat 2022 10:51
Bu sezon alışık olmadığı bir sıralamada bulunan ve küme düşme hattına çok yaklaşan Galatasaray, yeni teknik direktörü Domenec Torrent'le henüz bir puan bile alamadı.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Domenec Torrent ile çıktığı 3 karşılaşmayı da kaybetti. İspanyol teknik adam, ilk maçında Hatayspor'a yenilirken, daha sonra oynadığı Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarından da puan alamadı. Galatasaray bu kaybettiği 3 mücadelede de öne geçip üstünlüğünü koruyamadı.

12 MAÇTA TEK GALİBİYET

Süper Lig'de oynadığı son 12 karşılaşmada sadece bir galibiyet alan Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 7 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında aldı. Sarı-kırmızılılar son olarak evinde Trabzonspor'a 2-1 kaybetti. Galatasaray, ligde son 4 karşılaşmada da puan alamadı. Sarı-kırmızılılar Antalya galibiyeti sonrasında oynadığı 4 müsabakada da mağlup oldu.

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