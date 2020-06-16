Domagoj Vida'da ödem tespit edildi

Beşiktaş Kulübü, Domagoj Vida'da ödem tespit edildiğini duyurdu.

Haber; AA
Domagoj Vida'da ödem tespit edildi
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16 Haziran 2020 14:30
Beşiktaş Kulübü, Domagoj Vida'da ödem tespit edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın 13 Haziran Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçta, sağ uyluk iç adalesinde yaralanma meydana gelen futbolcumuz Domagoj Vida'nın gerçekleştirilen MR görüntülemesinde ödem tespit edilmiştir. Domagoj Vida'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.



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