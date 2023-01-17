Doğukan Ulu: 'Halkbank'ın başarısının sebebi arkadaşlık'

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın milli orta oyuncusu Doğukan Ulu, elde ettikleri başarılarda en önemli etkenlerden birinin takımdaki arkadaşlık ortamı olduğunu belirtti.



Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, Doğukan Ulu, kentteki Roma Hamamı'nı gezdi.



Burada açıklama yapan Doğukan Ulu, voleybolla okul takımında tanıştığını, o dönemlerde ağabeyinin de voleybol oynadığını aktardı.



Aklında voleybol oynamak yokken kendisini voleybolun içinde bulduğunu belirten Doğukan Ulu, daha sonra milli takım serüveninin de başladığına dikkati çekti.



Yıldız kategorisinde milli takıma çağrıldığı dönemlerde Galatasaray'a transfer olduğunu hatırlatan Doğukan Ulu, "Galatasaray'da 9 yıl boyunca oynadım. Her yaş kategorisinde milli takım formalarını gururla giydim. Şu anda da Türk voleybolunun marka kulüplerinden Halkbank'ın oyuncusuyum, 'Halk'ın Efeleri'nden biriyim." ifadelerini kullandı.



Geçmişteki başarıları, hedefleri ve sporcuya değer veren profesyonel kulüp yapısının Halkbank'a gelmesinde etkili olduğunu ifade eden Doğukan Ulu, şunları kaydetti:



"Öncelikle biz uyumlu, iyi bir kadroyuz ve çok çalışıyoruz. Bunun sonucu AXA Sigorta Efeler Ligi ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde lideriz. Tüm kulvarlarda elimizden gelenin en iyisini yapıp Halkbank'ı layık olduğu en üst sıraya getirip kupalar kazanmak istiyoruz. Son Aluron CMC Warta Zawiercie maçı şahane bir voleybol şöleniydi. Bu karşılaşma bizimle ilgili bir fikir verirken, ne kadar istediğimizin de bir göstergesi oldu. Takımımızda çok güzel bir arkadaşlık ortamı olduğunu düşünüyorum. Oynadığımız voleybola ve geldiğimiz yerlere bakarsanız, başarıyı getiren en önemli etkenlerin buradaki sorunsuz dostluk ortamı olduğunu söyleyebilirim."





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