Doğan Alemdar'ın transferi için açıklama

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kaleci Doğan Alemdar'ın transferi hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Kayserispor.org.tr
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Doğan Alemdar'ın transferi için açıklama
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03 Ağustos 2021 23:16
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kaleci Doğan Alemdar'ın 3,5 milyon eurp bonservis bedeli karşılığında Fransa Ligi takımlarından Rennes'e transfer olacağı yönündeki iddialar üzerine açıklama yaptı.

Berna Gözbaşı, A Spor'a yaptığı açıklamada "Bir kanat ve bir forvet transferi yapmayı planlıyoruz. Doğan Alemdar'ın transferi için birçok Avrupa kulübüyle görüşüyoruz. Doğan'ın, 1 sene daha bizde kalacağı şekilde bir formül arıyoruz. İstanbul takımları yerine Avrupa'da oynamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

EMRE DEMİR İÇİN AÇIKLAMA

Genç oyuncu Emre Demir hakkında da konuşan Berna Gözbaşı "Emre Demir birçok takım tarafından izleniyor. Onunla ilgili resmi teklifler var, görüşmeler sürüyor ama 18 yaşına girmesini bekliyorum." açıkalamasını yaptı.


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