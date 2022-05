Dobi Hasan: 'Dorukhan Toköz o anı unutamaz'

1983-84 sezonunda Fenerbahçe deplasmanının son dakikasında attığı golle şampiyonluğu Trabzonspor'a getiren Dobi Hasan, son şampiyonluğu getiren gole imza koyan Dorukhan'ın duygularına tercüman oldu.



İşte Hasan Şengün'in açıklamaları:



"İnanılmaz bir atmosferde oynuyorduk. Turgay abi 89'da ortaladı, yükseldim ama iyi kafa vuramamıştım. Kaleci Yaşar öne çıkınca tarihi golü atmıştım. Top ağlara gittiğinde yaşadığım mutluluğu asla unutmam, hayal alemine girmiştim sanki. Ama ben o maçtan sonra direkt milli takıma gitmiştim, arkadaşlar Trabzon'a dönüp şampiyonluk kutlamalarına katılmıştı, benim için buruk bir durumdu" diyen Hasan Şengün, Dorukhan'ın ömür boyu taşıyacak bir gurur kazandığını da vurguladı: "Bu sezon da şampiyonluğu getiren gol Dorukhan'dan geldi. O golü atınca 1983-84 sezonundaki o maç aklıma geldi yine. Dorukhan o anı yıllar geçse de asla unutamaz çünkü hayatının en anlamlı golü attı bence. Bir futbolcu için büyük gurur ve bunu sürekli yaşayacak."



"UĞURCAN AVRUPA'NIN EN İYİLERİNDEN"



Trabzonspor'un bu sezon çok iyi planlama yaparak kaliteli bir kadro kurduğunu ve iyi futbol oynayarak kupaya uzandığını kaydeden Şengün, şöyle devam etti: "Geçen sezondan beri eksikler tespit edildi ve belli ki çözümü için en ince ayrıntılar bile hesaplandı. Atılan her adım doğruydu. Bu şampiyonlukta futbolcuların, teknik heyetin, yönetimin ve hatta taraftarın da büyük payı var. Ama bence bu zaferde 1 numaralı pay Uğurcan Çakır'ın. İnanılmaz bir kaleci performansı gösterdi, kritik anlarda takıma hayat verdi. Avrupa'nın en iyi kalecilerinden biri kesinlikle."



"HEM TAKIMI HEM KRİZİ İYİ YÖNETTİ"



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan övgüyle bahseden Dobi Hasan, "Mükemmel analizler yapmış ve attığı her adım doğru çıktı. En önemlisi takım yönetiminin yanı sıra kriz yönetimini de çok iyi yaptı, kötü günlerde bile oyuncularını diri tuttu, her şekilde kazanmayı öğretti. Sadece 2 kez kaybeden bir takım yarattı. Mükemmel bir performans gösterdi" dedi. Başarılı spor adamı, "Trabzonspor'un zaten iyi bir kadrosu var ama birkaç mevkiy e takviye yapılacağı zaten belli. Yine doğru adımlar atılıp, doğru tercihler yapılırsa şampiyonluğun, 70-80'li yıllardaki gibi önümüzdeki dönemde sıkça tekrarlanacağına, aranın uzamayacağına inanıyorum" diye konuştu.



DOBİ HASAN KİMDİR?



1961 Trabzon doğumlu olan Hasan Şengün- 6 MAYIS 2022 CUMA gün, 1979'da profesyonelliğe adım attığı Samsunspor'dan 1983 yılında Trabzonspor'a transfer oldu. 1983-84 sezonunda İstanbul'da ligin finali niteliğini taşıyan maçta Fenerbahçe'ye attığı golle takımına galibiyeti ve şampiyonluğu getirdi. Hasan Şengün o sezon 32 maçta 14 gol atarak, krallık yarışında ikinci oldu. Bakkaldan plastik top isterken Karadeniz şivesiyle 'Dobi ver' dediği için 'Dobi Hasan' lakabını almış ve Türk futbolunda iz bırakmıştır.





