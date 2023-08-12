Djaniny ve Koita kulüp arıyor

Yaz döneminin başından beri kadro dışı olan Djaniny ve Koita ikilisi hala kulüp bulabilmiş değil.



YÖNETİMİ BIKTIRDI



1 sene kontratı kalan Koita, ayrılık konusunda hem kendisinin hem de menajerinin talepleri nedeniyle yönetimi bıktırdı. İmza parasıyla 1.5 milyon Euro maaşı bulunan Gineli futbolcunun yanı sıra Djaniny'nin de bu seneki ücreti 1.6 milyon Euro.



Arap Yarımadası'ndan bazı kulüplerle görüşmesine rağmen istediği 2.5 milyon Euro'luk maaş teklifini henüz bulamayan Djaniny, beklemede.



