Diogo Jota: 'Salah ile Ronaldo'yu kıyaslayamam!'

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un yıldız hücum oyuncusu Diogo Jota, Mohamed Salah için övgü dolu ifadeler kullanırken Ronaldo için de konuştu.



Salah'ın dünya çapında bir yıldız olduğunu söyleyen Jota, "Salah, dünya çapında bir yıldız ve mükemmel bir futbolcu, bunu herkes biliyor. Bence bu sezon tekniğini ve yapabileceklerini tüm dünyaya gösteriyor. Harika goller atıyor ve bu da bize fayda sağlıyor." dedi.



"RONALDO İLE OYNARKEN DE AYNISINI YAŞAMIŞTIM"



Diogo Jota, "Vay canına, Salah'la aynı havayı soluyorum, beraber oynuyorum" diye düşündüğünüz oldu mu?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:



"Evet ama bunu ilk kez yaşamıyorum. Milli takıma seçildiğimde de yaşamıştım. Çünkü Ronaldo ile oynuyordum. Ronaldo uzun süre üst seviye futbol oynadı ve hala oynuyor. Ronaldo ile Salah'ı kıyaslayamam çünkü Ronaldo çok uzun süre aynı seviyede kaldı. Şu anda Salah'la aynı durumdalar. Bu benim için çok faydalı bir şey çünkü onlardan çok şey öğrenebilirim."





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