Brooklyn Nets guardı Spencer Dinwiddie, takım arkadaşı Ben Simmons ile Golden State Warriors forveti Draymond Green arasında bir kıyaslama yaptı.



Dinwiddie, Philadelphia 76ers guardı Patrick Beverley'nin 'Pat Bev' isimli podcast'inde yaptığı açıklamada, Simmons'ı Green'in daha atletik fakat daha az üçlük atan bir versiyonu olarak gördüğünü söyledi:



"Ben, formunun zirvesindeyken, Draymond Green'in çok daha atletik fakat daha az üçlük atan versiyonu gibi. Ancak Draymond da aslında çok iyi bir üçlükçü sayılmaz. Çok daha dikkatli atıyor sadece."



Dinwiddie, Simmons'ın savunma IQ'su, pas trafiğini okuyabilmesi, savunmanın merkezinde yer alabilmesi ve 1'den 5'e kadar pozisyonları savunabilme yeteneği gibi güçlü yönlerini vurguladı.



"O DA STEPH VE KLAY'LE OYNASA..."



Dinwiddie ayrıca Simmons'ın farklı bir ortamda nasıl performans gösterebileceği konusunda da spekülasyon yaparak, Simmons'ın Stephen Curry ve Klay Thompson gibi oyuncularla birlikte oynama fırsatı bulması halinde, Green gibi bireysel başarılar yakalayabileceğini belirtti:



"Tabii ki hiçbir zaman Steph ve Klay'le oynama şansı yakalayamadı. Bence eğer öyle bir ortamda olsaydı, Green gibi triple double'lar yaparak benzer bireysel başarılara ulaşabilirdi.



Umarız takımda yeterince şutörümüz vardır... Onun için sahaya yayılabilmeyi umuyoruz. Çünkü kendisi hızlı hücumda bu pozisyonları kurabilen biri."



